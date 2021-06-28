ЛОНДОН, 28 июн — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Запрет деятельности одной из крупнейших криптобирж Binance в Великобритании не окажет немедленного воздействия на инвесторов, торгующих на бирже, однако в будущем может сократить их активность на указанной торговой площадке. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказала старший аналитик по инвестициям и рынкам британской финансовой компании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер. Эксперт дал прогноз по курсу биткоина

Управление финансового надзора Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) с 30 июня запретило криптобирже Binance Holdings Ltd. осуществлять любую регулируемую деятельность в стране. Регулятор также порекомендовал потребителям с осторожностью относиться к рекламе, обещающей высокую прибыль от инвестиций в криптоактивы.

В ответ на это Binance заявила, что уведомление FCA не окажет "прямого влияния" на услуги, которые она предоставляет на своем веб-сайте Binance.com, поскольку биржа Binance находится не в Великобритании.

По словам Стритер, несмотря на запрет регулятора, британские клиенты по-прежнему могут торговать на платформах Binance, поскольку криптобиржа зарегистрирована за границей. "Таким образом, запрет не окажет немедленного воздействия на трейдеров в Великобритании, которые хотят покупать и продавать криптовалюту на Binance", — отметила собеседница агентства.

"Однако, издав запрет, финансовый наблюдатель также воспользовался возможностью, чтобы помахать "красным флагом" инвесторам, чтобы предупредить их об опасностях инвестирования в нестабильные криптоактивы и опасаться рекламы, обещающей высокую доходность таких продуктов", — добавила эксперт, напомнив, что в январе текущего года британский регулятор финансовых рынков также запретил продажу производных криптовалют и биржевых нот, которые привязаны к нерегулируемым криптоактивам, таким как биткоин или эфир.

Согласно данным FCA, около 2,3 миллиона жителей Великобритании инвестируют в криптовалюту. По мере роста популярности криптоактивов создается ложное впечатление, что эти инструменты становятся менее рискованными.

"С учетом нестабильности криптовалюты и токенов, инвестиции в них являются опасными. Неудивительно, что FCA опубликовало данные исследования, чтобы сделать новое предупреждение о том, что люди рискуют потерять все свои деньги, торгуя криптоактивами", — заключила Стритер.

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