МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. За пять последний дней главная криптовалюта мира — биткоин — выросла на 17% и достигла отметки $34,4 тысячи за монету. Как пишет РБК со ссылкой на экспертов рынка, в ближайшие дни сохраняется риск снижения котировок ниже уровня $30 тысяч за монету. Что будет, если Украине ничего не достанется

На текущей неделе биткоин торговался ниже отметки в тридцать тысяч долларов (до $29,2 тысячи) впервые за прошедший месяц. Однако после снижения главная криптовалюта вернулась к росту. На 25 июля 16-00 по московскому времени монета на уровне $34,3 тысячи.

За пять дней цифровая монета выросла на 17%. Как объясняют эксперты "РБК-Крипто", на крипторынке сохраняется негатив, который может спровоцировать очередное снижение биткоина.

"Локальный рост в конце текущей недели обусловлен позитивным настроением инвесторов по итогам прошедшей конференции "The B Word", на которой инфлюенсеры позитивно отозвались о криптовалютах", — приводит издание слова ведущего аналитика 8848 Invest Виктора Першикова. Он считает, что негатив последних недель, связанный с преследованием майнеров в Китае и падением хешрейта биткоина, никуда не делся. Он прогнозирует, что в ближайшие дни не ожидается кратного увеличения объемов торгов и это не даст биткоину стимулов для роста. "Высока вероятность провокации с резким снижением цены и ликвидацией лонгов участников рынка и снижением до $27 тысяч", — спрогнозировал Першиков.

Криптовалюте еще не скоро удастся накопить сил для бычьего движения. Поэтому, считает директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников, на новой неделе монета продолжит колебаться в районе $30 тысяч. Он прогнозирует, что на следующей неделе, как и в августе, будет сохраняться вероятность возвращения криптомонеты в диапазон $25-30 тысяч с локальными падениями ниже $25 тысяч за монету.

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