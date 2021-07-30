МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Биткоин может вырасти к вечеру пятницы до 40,5 тысячи долларов, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Цена биткоина превысила $40 тысяч впервые с 16 июня

"Несмотря на курсовую корректировку биткоина в последние дни, крипторынок продолжает испытывать оптимизм, ориентируясь на развитие активного бизнеса. Вследствие этого к концу дня 30 июля мы ожидаем подъем первой криптовалюты до значений в 40 500 долларов за монету", — сказал эксперт.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.24 мск цена биткоина снижается на 0,29% за последние сутки, до 39 742 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также немного дешевеет — на 0,22% и стоит 39 735 долларов.

Несмотря на небольшое снижение в пятницу, эта неделя для биткоина стала прорывной за последние несколько месяцев, добавляет директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев. "Рынок давно ждал импульсов для роста, и на прошлой неделе он их получил. На этой неделе цена биткоина достигала отметки в 40 тысяч долларов, что стало самым высоким показателем за практически шесть недель", — отметил он.

Рост начался с заявления гендиректора Tesla Илона Маска о том, что компания, вероятнее всего, вновь начнет принимать оплату в биткоинах, после того как проведет тщательный анализ использования возобновляемой энергии для майнинга этой валюты, объясняет Костарев. Еще одним толчком для роста стал слух о том, что Amazon будет принимать платежи в криптовалюте. Институциональные инвесторы продолжают инвестировать в криптовалюты, а крупные компании внедрять цифровые активы в свою экосистему.

"Вчера генеральный директор крупнейшего держателя криптовалют среди публичных компаний MicroStrategy Майкл Сейлор заявил о том, что компания планирует увеличить инвестиции в цифровые активы. Также вчера PayPal анонсировала запуск собственного криптовалютного кошелька, который будет доступен для жителей США", — напомнил Костарев.