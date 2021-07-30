МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. За последние сутки на криптобиржах был зафиксирован отток свыеш 63,5 тысячи биткоинов. Как пишет РБК со ссылкой на данные аналитической платформы Glassnode, это $2,5 миллиарда по курсу на 11:20 по московскому времени 30 июля. В России за долги по налогам начнут арестовывать недвижимость и авто

Отток криптомонет зафиксирован с централизованных торговых площадок.

Итак, число биткоинов на централизованных криптовалютных биржах снизилось до уровня 2018 года. Тогда стоимость главной криптовалюты снижалась до отметки в $3,2 тысячи.

Только за последние сутки зафиксирован отток более 63,5 тысячи монет.

Поясняется, что зачастую отток средств с криптобирж связывается с активными покупками. Например, вечером 19 мая этого года, после того как курс биткоина падал на треть за сутки (до $30 тысяч за монету), был зафиксирован крупнейший за год вывод цифровых монет. Тогда пользователи вывели на холодные кошельки порядка 175 тысяч BTC на $7 миллиардов по курсу на тот момент.