ХЕЛЬСИНКИ, 30 июл — ПРАЙМ. Таможня Финляндии объявила о поисках брокера, который бы на регулярной основе продавал конфискованную криптовалюту, сообщает организация в пресс-релизе. Цена биткоина превысила $40 тысяч впервые с 16 июня

Ранее весной таможня сообщила о 1980 биткоинах у нее. По данным онлайн-платформы обмена криптовалюты на пятницу, стоимость одного биткоина — 32 542 евро. Таким образом, в пятницу общая стоимость биткоинов, находящихся у финской таможни, составляет 64 433 160 евро.

"Просим заинтересованных операторов принять участие в тендере. Наша цель — создать постоянную процедуру, с помощью которой мы можем безопасно и надежно реализовывать криптовалюты, конфискованные в пользу государства, и в будущем. Выбранный оператор должен, например, — полностью выполнять требования законодательства о криптовалютах", — заявил директор по финансовому управлению таможни Финляндии Пекка Пюлккянен, слова которого приводятся в сообщении.

Желающие должны подать заявки до 30 августа.

Как сообщают финские СМИ, за данной инициативой внимательно следят представители и других правоохранительных структур, которым также было бы интересно иметь постоянный контракт с брокером по продаже криптовалюты и продавать её по мере поступления. Как уточняют СМИ, у полиции Финляндии в настоящее время находятся около 188,5 биткоинов, которые накапливаются уже третий год подряд.