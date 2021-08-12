МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Биткоин лишен инфляционной природы и претендует на роль нового эквивалента ценности, который был утрачен в последние годы. Нередко эту криптовалюту сравнивают с золотом, считая его цифровым аналогом. Кроме того, биткоин в некотором роде обеспечен и недоверием к фиатным валютам и действиям правительств стран и центробанков, рассказал агентству "Прайм" руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Созданию биткоина способствовало разрушение доверия к фиатным валютам, утративших после отказа от золотого стандарта жесткую привязку к золоту и к доллару США. Кризис 2008 года показал, что ведущие центробанки ради "спасения" экономики могут не только понижать ставки до нулевых или отрицательных значений, но и прибегать к программе количественного смягчения, которая подразумевает выкуп ценных бумаг с рынка за счет насыщения финансовой системы ликвидностью, сказал он.

"Фактическая эмиссия позволяет продолжить кредитование банковской системы, поддержать совокупный спрос и смягчить кризисные явления в экономике. Обратной стороной медали выступает создание предпосылок для возникновения инфляции по мере восстановления экономики, что сокращает покупательную способность денег и подрывает доверие к обеспечению валюты", — пояснил эксперт

Биткоин лишен подобных недостатков. Его эмиссия ограничена 21 млн монет и задана алгоритмом, который действует на протяжении уже 12 лет, отметил Хомский.

Биткоин

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"Каждые четыре года происходит сокращение вдвое выпускаемых биткоинов, которые получают майнеры за решение сложной математической задачи. Сеть защищена от взломов вычислительной работой приобретенного ими оборудования, объем потребления электроэнергии которой стал сопоставим с отдельными странами. Это и можно считать обеспечением биткоина", — сказал эксперт.

При этом траектория роста аудитории биткоина соответствует росту числа интернет-пользователей на заре его появления. По данным Кембриджского университета на октябрь 2020 года, аудитория биткоина расширилась от небольшой группы криптографов-либертарианцев до 101 млн человек, отметил он.

В последние пару лет криптовалютой заинтересовались и институциональные инвесторы. Многие крупные банки США и Европы готовы открыть своим клиентам доступ к биткоину, но пока этому мешает остающаяся регуляторная неопределенность.

"Эта регуляторная неопределенность и создает риски инвесторам. Власти всего мира не радует перспектива создания неподконтрольной им денежной системы. Это потеря денежного суверенитета с рисками для экономики. Подобное неприятие может выражаться либо в тотальной кампании по запрету связанной с криптовалютами деятельности, как в Китае, либо жесткое зарегулирование, что фактически сейчас происходит в США и стало поддерживаться другими странами", — заключил Хомский.

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