МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Биткоин лишен инфляционной природы и претендует на роль нового эквивалента ценности, который был утрачен в последние годы. Нередко эту криптовалюту сравнивают с золотом, считая его цифровым аналогом. Кроме того, биткоин в некотором роде обеспечен и недоверием к фиатным валютам и действиям правительств стран и центробанков, рассказал агентству "Прайм" руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Созданию биткоина способствовало разрушение доверия к фиатным валютам, утративших после отказа от золотого стандарта жесткую привязку к золоту и к доллару США. Кризис 2008 года показал, что ведущие центробанки ради "спасения" экономики могут не только понижать ставки до нулевых или отрицательных значений, но и прибегать к программе количественного смягчения, которая подразумевает выкуп ценных бумаг с рынка за счет насыщения финансовой системы ликвидностью, сказал он.

"Фактическая эмиссия позволяет продолжить кредитование банковской системы, поддержать совокупный спрос и смягчить кризисные явления в экономике. Обратной стороной медали выступает создание предпосылок для возникновения инфляции по мере восстановления экономики, что сокращает покупательную способность денег и подрывает доверие к обеспечению валюты", — пояснил эксперт

Биткоин лишен подобных недостатков. Его эмиссия ограничена 21 млн монет и задана алгоритмом, который действует на протяжении уже 12 лет, отметил Хомский.

Финансист объяснил, почему биткоин проиграет золоту

При этом траектория роста аудитории биткоина соответствует росту числа интернет-пользователей на заре его появления. По данным Кембриджского университета на октябрь 2020 года, аудитория биткоина расширилась от небольшой группы криптографов-либертарианцев до 101 млн человек, отметил он.

В последние пару лет криптовалютой заинтересовались и институциональные инвесторы. Многие крупные банки США и Европы готовы открыть своим клиентам доступ к биткоину, но пока этому мешает остающаяся регуляторная неопределенность.

"Эта регуляторная неопределенность и создает риски инвесторам. Власти всего мира не радует перспектива создания неподконтрольной им денежной системы. Это потеря денежного суверенитета с рисками для экономики. Подобное неприятие может выражаться либо в тотальной кампании по запрету связанной с криптовалютами деятельности, как в Китае, либо жесткое зарегулирование, что фактически сейчас происходит в США и стало поддерживаться другими странами", — заключил Хомский.

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