МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Инвестиции всегда сопряжены с риском. Любой инвестор постоянно балансирует между риском и возможностью заработка, рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

Среди наиболее рисковых инструментов для инвестирования на текущий момент — криптовалюта.

"Покупая криптовалюту сейчас, вы покупаете на максимуме цены. Это опасно всегда и с любым инструментом. Второй фактор риска — отсутствие внутренней стоимости криптовалюты. Проще говоря, нет никаких нижних границ падения ее стоимости. Она может взлететь в несколько раз, но с не меньшей вероятностью упасть чуть ли не до нуля", — предостерегает эксперт.

Также опасны для инвестирования акции "третьего эшелона".

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"И существует "третий эшелон" — небольшие компании, которые в будущем могут или стать частью первого эшелона, или просто закрыться, а могут существовать и дальше без особых изменений. Именно в третьем эшелоне сейчас и разворачиваются наиболее громкие события так называемого бума частных инвесторов, когда акции почти случайных компаний вдруг взлетают до небес, а потом, как правило, также неожиданно падают. Эта игра очень опасна", — полагает Клопенко.

Есть риск вложений и в венчурные проекты. Основа венчурного инвестирования гласит, что лишь один из десяти проектов бывает успешным. Это значит, что вложив деньги в 10 проектов вы можете заработать лишь с одного, а можете и вообще ничего не заработать.

Инвестиции в собственный бизнес или бизнес знакомых — это тоже опасно. Высок риск невозврата, так как предусмотреть все риски практически невозможно, часто деньги привлекаются для "закрытия дыр", а вовсе не для развития бизнеса.

"Единственный способ сокращать риски, оставаясь инвестором, это диверсифицировать их. Необходимо использовать сразу несколько разных инструментов в своей работе — в разной валюте, с разной потенциальной доходностью", — подытожил инвестор.