МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Эксперт "РБК-Крипто" предсказал рост главной криптовалюты до отметки в $50 тысяч в ближайшие дни и восходящий тренд альтернативных криптомонет. Биткоин впервые с середины мая приблизился к $48 тысячам

14 августа курс главной криптовалюты приблизился к отметке в $48 тысяч за монету. Это произошло впервые с середины мая. С 20 июля Bitcoin вырос на 64%. Другие криптовалюты отозвались ростом на повышение биткоина. На прошлой неделе XRP взлетела на 60%, стоимость Cardano прибавила 47%, а Binance Coin подорожал на 14%.

Биткоин может скоро преодолеть уровень в $50 тысяч и встретить сопротивление на уровне $54 тысяч, рассказал финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. "Проблем добраться до $50 тысяч у биткоина особо не будет, несмотря на сопротивление в районе $48 тысяч. Дело в том, что $54 тысячи откроет дорогу на обновление исторического максимума и, безусловно, цена будет сопротивляться", — добавил Кархалев. Брокер дал совет, когда покупать биткоин По его мнению, можно ожидать "взрывного" роста альткоинов, потому что инвесторы стремятся повысить доходность своих активов и вкладывают средства в другие криптомонеты. Позиции цифровых монет укрепил крупное обновление London в сети Ethereum, состоявшееся 5 августа, напомнил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. При этом были сожжены 13 тысяч монет Ethereum.

По словам Деева, новый этап пандемии спровоцировал приток инвесторов на крипторынок. Он заявил, что наступило "время альткоинов".





"Инвесторы в буквальном смысле рыщут в поисках новых возможностей на фоне глобального кризиса, когда ни доллар, ни золото, ни ценные бумаги не дают достаточных перспектив для дохода", — уверен специалист.





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