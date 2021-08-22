Эксперты рассказали, какая криптовалюта заменит паспорта
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Аналитики рассказали, что невзаимозаменяемые токены NFT могут прийти на смену паспортам, служить подтверждением юридических документов и персональных данных, рассказали газете "Известия" эксперты.
Мировой объем продаж цифровых токенов с начала года составил $2,8 миллиарда долларов. Эта сумма в 165 раз превышает прошлогодний показатель, рассказали изданию в "Финаме".
NFT — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Они применяются для приобретения цифровых объектов. Этот цифровой сертификат хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио и любые цифровые товары. NFT используют в сфере искусства, в том числе на знаменитых аукционах, например, Christie's.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДРУГИХ СФЕРАХ
Цифровая единица вскоре может стать незаменимой в сфере транзитных, международных перевозок, туризма и других областях, рассуждают специалисты.
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"В будущем NFT смогут применяться для идентификации и физических объектов: например, служить удостоверением личности, подтверждать подлинность юридических документов, персональных данных человека и так далее", — сказал гендиректор финансовой компании Newcent Владимир Сметанин. Сейчас цифровые токены в основном поддерживаются на платформе Ethereum, напомнили эксперты.
НОВЫЙ ВЗЛЕТ
Криптомонету может ожидать новый "взрывной" скачок, предупредили специалисты.
В конце года объем продаж NFT может составить пять миллиардов долларов, считает руководитель финтех-компании Exantech Денис Восквицов.
"Цены на невзаимозаменяемые токены связаны с крипторынком, так, в мае со значительным падением курсов цифровых валют объем торгов значительно снизился, однако их активность продолжала расти", — объяснил Восквицов.
https://1prime.ru/cripta/20210822/834500369.html