МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в обозримой перспективе может превысить 60 тысяч долларов, однако перед этим самую популярную криптовалюту, скорее всего, ждет коррекция до уровней 40-45 тысяч долларов, такой прогноз озвучил РИА Новости ведущий аналитик инвестиционного оператора 8848 Invest Виктор Першиков. PayPal позволит британцам покупать и хранить криптовалюту

В понедельник цена биткоина превысила отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 мая. Однако, как отмечает эксперт, отсутствие роста открытого интереса за последний месяц указывает на то, что нынешний рост цены сформирован за счет институциональных участников, тогда как розничные инвесторы пока не торопятся покупать фьючерсы с высоким уровнем плеча. Это не позволяет биткоину резко вырасти, так как аккумуляция за счет крупных участников рынка происходит дольше, чем за счет мелких, указывает он.

"В этой связи я предлагаю внимательно наблюдать за ростом числа открытых позиций (уровнем открытого интереса): всплеск розничных "маржинальных" игроков вызовет резкий рост цены и последующую коррекцию. С технической точки зрения, для того чтобы стоимость BTC превысила уровень 60 тысяч долларов, необходима локальная коррекция к уровням 40-45 тысяч долларов, что пока рассматривается мною как основной сценарий", — сказал Першиков.

В целом он оценивает ситуацию на рынке цифровых финансовых активов как положительную — помимо биткоина, рост показывают и альткоины, а значит есть приток инвесторов в данные активы, что говорит о готовности участников рынка покупать средне- и низкокапитализированные токены и криптовалюты. Эксперты рассказали, какая криптовалюта заменит паспорта

Новостной повод от PayPal с информацией о скором запуске криптовалютного сервиса для пользователей из Великобритании также оказывает поддержку ценам, добавляет эксперт. Кроме того, позитивным аспектом для стоимости биткоина стало постепенное повышение хешрейта (суммарная вычислительная мощность устройств для добычи криптовалюты) до значений, которые наблюдались в этом году перед "великой миграцией майнеров" из Китая в другие регионы.

"На фоне восстановления хешрейта увеличивается число пользователей, с этим растет и сложность и, как следствие, стоимость BTC. В ближайшие пару месяцев мы можем увидеть новые максимумы по показателям мощности и сложности сети, что даст основание для дальнейшего роста цен на BTC и другие цифровые активы", — резюмировал собеседник агентства.

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.