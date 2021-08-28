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Лукашенко призвал рабочих "Беларуськалия" майнить криптовалюту
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей оставаться в стране и заниматься майнингом криптовалюты, пишет Lenta.ru со ссылкой на заявление Лукашенко, сделанное на... ПРАЙМ, 28.08.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей оставаться в стране и заниматься майнингом криптовалюты, пишет Lenta.ru со ссылкой на заявление Лукашенко, сделанное на
встрече с работниками госпредприятия "Беларуськалий". Заявление опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого"
По словам главы государства, рабочих за пределами Белоруссии "никто и нигде не ждет".
"А если кто-то и ждет… Может быть, на плантациях, как часто украинцы говорят, у поляков там или у немцев корячиться, собирать клубнику", — считает политик.
Он напомнил, что в стране много дешевой электроэнергии. Ее следует использовать на производстве и в иных отраслях.
"Ну небольшие деньги, возьмите теплицы поставьте, создайте что-нибудь на электричестве. Ну в конце концов криптовалюту начинайте майнить, или как это называется", — отметил Лукашенко.
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