МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей оставаться в стране и заниматься майнингом криптовалюты, пишет Lenta.ru со ссылкой на заявление Лукашенко, сделанное на

встрече с работниками госпредприятия "Беларуськалий". Заявление опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого" Белоруссия отчиталась перед ICAO по инциденту с бортом Ryanair

По словам главы государства, рабочих за пределами Белоруссии "никто и нигде не ждет".

"А если кто-то и ждет… Может быть, на плантациях, как часто украинцы говорят, у поляков там или у немцев корячиться, собирать клубнику", — считает политик.

Он напомнил, что в стране много дешевой электроэнергии. Ее следует использовать на производстве и в иных отраслях.

"Ну небольшие деньги, возьмите теплицы поставьте, создайте что-нибудь на электричестве. Ну в конце концов криптовалюту начинайте майнить, или как это называется", — отметил Лукашенко.

Читайте также:

Эксперт рассказал, какие криптовалюты могут вырасти в сентябре