МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Ряд альткоинов (криптовалюта, альтернативная биткоину — ред.) имеют потенциал к росту в сентябре, сообщает портал FX Team со ссылкой на эксперта по крипторынку Остина Арнольда.

В число криптовалют, предположительно имеющих тенденцию к подорожанию, вошли такие альткоины, как Ethereum, Tezos, VeChain, Cardano и Cosmos.

Альткоин Tezos (XTZ) занял 38 место в рейтинге CoinGecko.

"Tezos – это многофункциональная децентрализованная блокчейн-платформа с поддержкой смарт-контрактов и возможностью создания токенов и децентрализованных приложений", — сказал эксперт.

Сообщается, что швейцарские Crypto Finance и Inacta, а также InCore Bank начали сотрудничество, цель которого — создание регулируемых токенизированных продуктов на блокчейне Tezos.

Альткоин VeChain (VET) занял 21 место в CoinGecko. VeChain — это платформа для управления логистикой.

"VET интересна с точки зрения совместных партнерств и проектов с компаниями из классического финансового сектора", — считает Арнольд.

Ethereum (ETH) — знакомая многим вторая криптовалюта после биткоина. Компании, выделившие деньги для поддержки обновления Ethereum 2.0, заинтересованы в его успехе.

Cosmos (ATOM) занял 32 место в рейтинге. ATOM — децентрализованная сеть блокчейнов, способных взаимодействовать через так называемую сеть Cosmos, известную как "Интернет блокчейнов"

Cardano (ADA) в августе стала третьей криптовалютой. На сентябрь анонсировано внедрение поддержки смарт-контрактов и функцию создания децентрализованных приложений (DeFi).

"У Cardano гораздо более низкая рыночная капитализация, чем у BTC и ETH, а сетевые объемы сопоставимы. Комиссии в сети Cardano значительно ниже, чем в сети ETH", заключил Арнольд. Стартовала гонка по внедрению национальных криптовалют

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.

Читайте также:

Эксперт прокомментировал изменения курса биткоина