МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) получила право взыскать более 200 тысяч долларов с голливудского актера Стивена Сигала за то, что он скрыл от властей США получение дохода за рекламу криптовалюты, передает агентство "Блумберг". Эксперт рассказал, какие криптовалюты могут вырасти в сентябре

По данным комиссии, в 2018 году Сигал рекламировал криптовалюту компании Bitcoiin2Gen. За продвижение цифровой монеты в соцсетях ему обещали заплатить 250 тысяч долларов наличными и еще 750 тысяч в виде токенов.

Согласно заявлению юриста из комиссии, ранее Сигал согласился урегулировать обвинения и выплатить компенсацию в размере 330 тысяч долларов, однако сделал только один платеж в 75 тысяч долларов и просрочил выплату оставшейся части.

После того, как ни актер, который теперь живет в России, ни его представители не явились в суд по делу для ответа перед комиссией, суд Нью-Йорка подписал постановление, согласно которому комиссия может потребовать от актера выплаты оставшихся штрафов, процентов и пени. Китай затягивает петлю вокруг криптовалюты

"Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.

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