МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Цифровые активы слишком волатильны, так как они имеют "ограниченный запас ничего" и "не имеют внутренней стоимости". Так сказал в интервью Bloomberg инвестор-миллиардер и соучредитель нью-йоркской фирмы Paulson & Co Джон Полсон.

Он подверг резкой критике криптоактивы,заявив, что отрасль слишком нестабильна. Названы сроки, когда биткоин поднимется в цене более чем на 400%

Полсон, который заработал 20 миллиардов долларов для себя и инвесторов после того, как сделал ставку на субстандартные ипотечные кредиты во время обвала финансового рынка жилья в 2008 году, подчеркнул высокую волатильность криптоактивов по сравнению с традиционными финансовыми рынками.

Полсон продолжил, сказав, что он "не рекомендовал бы никому инвестировать в криптовалюты". Легендарный инвестор отверг сравнение между криптоактивами и сокращением продаж субстандартных ипотечных кредитов, заявив, что рынок 2008 года предлагал огромный потенциал роста по сравнению с очень небольшим риском.

"Криптовалюты, независимо от того, где они торгуются сегодня, в конечном итоге окажутся бесполезными. Когда изобилие утихнет или ликвидность иссякнет, они упадут до нуля. Я бы никому не рекомендовал инвестировать в криптовалюты", — подытожил он.

Напомним, что Полсон отстаивал золото как хорошую инвестицию, заявляя, что резкое увеличение денежной массы на финансовых рынках в ответ на COVID-19, вероятно, приведет к инфляции в будущем. Он подчеркнул ценность золота как средства защиты от раздува бумажной валюты и как проверенного актива-убежища.

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.