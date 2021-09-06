Аналитик Першиков ожидает, что Ethereum обновит исторические максимумы раньше биткоина
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Цена криптовалюты Ethereum может достичь отметки 4 400 долларов, а биткоин в то же время может вырасти в стоимости до уровня 56 тысяч долларов в ближайшие дни, такой прогноз дал РИА Новости ведущий аналитик инвестиционного оператора 8848 Invest Виктор Першиков.
"В воскресенье, 5 сентября, курс биткоина превысил уровень в 51 000 долларов. Текущему росту цены оказывают поддержку несколько факторов: восстановление хешрейта сети после отключения китайских майнеров весной, рост объемов накопления биткоина "китами", которые не тратят биткоин со своих кошельков, а также рост капитализации крипторынка в целом", — указывает эксперт.
"В ближайшие дни я ожидают роста Ethereum до уровня 4,4 тысячи долларов. Биткоин в то же время может достичь уровня 56 тысяч долларов", — добавляет он.
Эксперт также считает, что цена Ethereum может превысить исторические максимумы раньше биткоина и в перспективе достичь уровня 5 000 долларов, а перед тем как сам биткоин достигнет исторических максимумов на уровне 64 500 долларов его может ждать ещё одна нисходящая коррекция.
Першиков добавляет, что сейчас менее капитализированные активы опережают биткоин по доходности.
"На этом фоне растет также курс Ethereum, который тянут вверх покупки институциональными участниками рынка. Технологическое развитие проекта в сторону Ethereum 2.0 делает его более дефляционным и инвестиционно привлекательным в качестве инструмента для защиты от инфляции в долларе и долларовых активах", — отмечает в своем обзоре аналитик.
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https://1prime.ru/cripta/20210906/834610090.html