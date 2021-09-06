МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Цена криптовалюты Ethereum может достичь отметки 4 400 долларов, а биткоин в то же время может вырасти в стоимости до уровня 56 тысяч долларов в ближайшие дни, такой прогноз дал РИА Новости ведущий аналитик инвестиционного оператора 8848 Invest Виктор Першиков. Названы факторы, определяющие курс криптовалюты на следующей неделе

"В воскресенье, 5 сентября, курс биткоина превысил уровень в 51 000 долларов. Текущему росту цены оказывают поддержку несколько факторов: восстановление хешрейта сети после отключения китайских майнеров весной, рост объемов накопления биткоина "китами", которые не тратят биткоин со своих кошельков, а также рост капитализации крипторынка в целом", — указывает эксперт.

"В ближайшие дни я ожидают роста Ethereum до уровня 4,4 тысячи долларов. Биткоин в то же время может достичь уровня 56 тысяч долларов", — добавляет он.

Эксперт также считает, что цена Ethereum может превысить исторические максимумы раньше биткоина и в перспективе достичь уровня 5 000 долларов, а перед тем как сам биткоин достигнет исторических максимумов на уровне 64 500 долларов его может ждать ещё одна нисходящая коррекция. Аналитики JPMorgan предупреждают клиентов о перегретости крипторынка

Першиков добавляет, что сейчас менее капитализированные активы опережают биткоин по доходности.

"На этом фоне растет также курс Ethereum, который тянут вверх покупки институциональными участниками рынка. Технологическое развитие проекта в сторону Ethereum 2.0 делает его более дефляционным и инвестиционно привлекательным в качестве инструмента для защиты от инфляции в долларе и долларовых активах", — отмечает в своем обзоре аналитик.

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