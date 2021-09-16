МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Регулирующие органы могут пойти на "убийство" первой криптовалюты в том случае, если она станет успешной. Об этом рассказал CNBC основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио (Forbes оценивает его состояние в 20 миллиардов долларов). Далио выразил уверенность, что в случае роста популярности первой криптовалюты регулирующие органы попытаются взять ее под свой контроль.

"Если биткоин будет успешным, они попытаются его "убить". И я думаю, что у них получиться это сделать, поскольку они обладают соответствующими возможностями", — сказал миллиардер. Расходы электроэнергии на биткоин поставили новый глобальный рекорд

В конце мая инвестор говорил о том, что цифровой доллар и другие национальные криптовалюты будут жизнеспособными, однако у них не получится захватить крипторынок. Основной причиной этому он назвал то, что они не децентрализованы, а управляются центральными банками.

CNBC напоминает, что в мае Далио рассказывал о владении биткоинами. По его словам, в нынешних условиях главная криптовалюта выглядит более привлекательным средством сбережения, чем золото. Далио также считает, что доллар США находится на грани девальвации до уровня, который в последний раз наблюдался в 1971 году, а Китай угрожает роли доллара как мировой резервной валюты.

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