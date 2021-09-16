МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Трейдер Джастин Беннетт выделил признаки возможной коррекции на графиках альткоинов, которые входят в десятку крупнейших по капитализации. По мнению аналитика, стоимость Ethereum, Cardano и Solana может снизиться. Об этом пишет РБК.

Ethereum

16 сентября Ethereum торгуется на уровне 3,6 тысяч долларов. Трейдер подчеркнул, что ключевой уровень поддержки для альткоина находится в районе 3,2 тысяч долларов. Он посоветовал внимательно следить за котировками цифровой монеты, поскольку при пробития ключевого уровня поддержки стоимость альткоина может опуститься ниже 3 тысяч долларов. Инвестор назвал главное условие для уничтожения биткоина

Беннетт подчеркнул, что если Ethereum преодолеет стадию накопления в зоне 3,6-3,7 тысяч долларов, то ему удастся продолжить дальнейший рост.

Согласно информации CoinGecko, за последний месяц альткоин подорожал на 12%, а его капитализация увеличилась до 427 миллиардов долларов.

Cardano

По мнению аналитика, сейчас Cardano находится в шатком положении. "На графике альткоина образовалась фигура круглая вершина из теханализа, а монета пробила нижнюю границу восходящего канала", пояснил трейдер. По словам Беннетта, криптовалюте необходимо закрепиться выше 2,55 долларов, чтобы продолжить восходящий тренд. В противном случае токен начнет снижение к 2 долларам.

Круглая вершина в техническом анализе указывает на возможное окончание восходящего тренда на начало нисходящего тренда.

16 сентября Cardano торгуется на уровне 2,48 долларов. За последний месяц альткоин подорожал на 30% и обновил исторический максимум на уровне 3 долларов. Актив занял третью позицию в списке крупнейших по капитализации криптовалют (79,6 миллиардов долларов).

Solana

Трейдер рассказал, что ближайший ключевой уровень поддержки для Solana находится на отметке 150 долларов. По его мнению, если альткоину не удастся удержаться выше этого уровня, то его стоимость начнет снижение до следующей поддержки, которая находится в районе 129 долларов. Беннетт прогнозирует, что в случае пробития и этого уровня цена Solana может упасть до 102 долларов.

За последний месяца Solana подорожала на 145% и заняла седьмое место в списке крупнейших по капитализации криптовалют (47,2 миллиарда долларов). 9 сентября альткоин обновил исторический максимум на уровне 213 долларов.

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