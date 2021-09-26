МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ, Татьяна Шмелева. На недельном графике биткоина по-прежнему сохраняется восходящий тренд. Такое мнение высказал главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов в своем комментарии агентству "Прайм".

Он считает, что на этой неделе негативный новостной фон по биткоину был умело использован крупными игроками, чтобы спровоцировать срабатывание стоп-приказов у покупателей. Антонов подчеркнул, что "это необходимо для того, чтобы развился дальнейший рост". Биткоин резко дешевеет после заявления Народного банка Китая

Аналитик отметил, что новость о том, что Народный Банк Китая приравнял использование цифровых активов к незаконной деятельности, несомненно, была хорошим поводом для продаж, однако назвал ее "кратковременной".

"В эпоху vpn-сервисов отследить операции в криптовалютах у граждан затруднительно, доказать использование — еще более затруднительно. Помнится, как новость о запрете майнинга в Китае потрясла рынок, тоже были панические продажи — теперь в цене биткоина это незаметно. Так же будет и в этот раз, а на недельном графике биткоина по-прежнему сохраняется восходящий тренд", — объяснил Антонов.

Он также добавил, что "Сальвадор продолжает пополнять бюджет биткоинами". При этом, по мнению аналитика, "они выбрали хорошее время — коррекцию цены, и можно предположить, что будет, если вдруг еще какая-то из стран решит подлатать монетарную систему, снизить зависимость от доллара США. Думаю, что следующими будут Парагвай, Панама и Мексика".

Антонов полагает, что криптовалюты предлагают уникальную для капиталистического мира дефляционную модель платежных средств, когда деньги "сжигаются" (а на деле отправляются на специальный кошелек, и не могут больше быть использованы), и на фоне потребительской инфляции в долларе в 5% в год это может быть очень интересно именно правительствам стран третьего мира, после чего развитые страны, в том числе и эмиссионные центры, такие как США, будут вынуждены с этим считаться.

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