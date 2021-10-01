МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Биткоин может достичь отметки 37 600 долларов, а Ethereum упасть в стоимости до уровня 2 300 долларов на следующей неделе на фоне негативных заявлений Китая относительно криптовалютной индустрии из-за электроэнергетического кризиса в стране, заявил РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев. Эксперт дал прогноз по курсу биткоина к концу недели

"По нашим прогнозам, на следующей неделе цена биткоина может скорректироваться до 37 600 долларов. Длинные позиции целесообразно открывать только в случае образования на данном уровне разворотной формации (перехода инициативы к покупателям — ред.) ", — прогнозирует Моисеев. Эксперт добавляет, что в криптовалюте Ethereum растущий тренд, как и в биткоине, закончился. Он считает, что на следующей неделе Ethereum может обвалиться до 2 300 долларов и рекомендует заходить в монету только при развороте рынка.

"Повышенная волатильность на криптовалютном рынке в первую очередь связана с очередными "выпадами" Китая против индустрии на фоне электроэнергетического кризиса в стране. По мнению китайских властей, майнинг потребляет слишком много энергии, а его вклад в экономику страны незначителен", — подчеркивает эксперт.

"В то же время Народный банк Китая заявил, что деятельность платформ, обеспечивающих обмен цифровых активов между собой или на фиат (форма денег, которая выпускается правительством — ред.) является незаконной", — добавляет Моисеев. Он говорит, что ограничения распространяются, в том числе на иностранные компании, предоставляющие услуги резидентам КНР: биткоин-биржи Binance и Huobi уже прекратили регистрацию новых пользователей в материковом Китае. ESET сообщил о росте случаев афер с криптовалютами в России

"В свою очередь, Alibaba объявила, что с 8 октября запретит продажу оборудования для майнинга криптовалюты на своих платформах. Также нельзя будет найти обучающие материалы и ПО для добычи виртуальных валют", — добавляет эксперт.

Моисеев резюмирует, что эти события оказывают давление на рынок криптовалют. К 10.41 мск Ethereum на крупнейшей криптовалютной бирже Binance повышался на 2,65% и торговался возле отметки 3 085 долларов. Биткоин на Binance рос на 3,14% и торговался возле отметки 44 750 долларов. Динамика приводится за сутки.

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.