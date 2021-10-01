МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет в пятницу на 10%, достигая уровня в 47,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. ESET сообщил о росте случаев афер с криптовалютами в России

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.39 мск рос в цене на 9,38% — до 47,46 тысячи долларов. Минутами ранее криптовалюта дорожала на 10%.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 9,5% — до 47,47 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

За первый квартал биткоин подорожал вдвое: до 58,7 тысячи долларов с примерно 29 тысяч по состоянию на конец 2020 года. В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов. В мае криптовалюта потеряла треть стоимости: цена биткоина упала до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи, за лето его стоимость поднялась на четверть, до 47 тысяч долларов. В сентябре стоимость биткоина показала снижение примерно на 7%, в первый торговый день октября биткоину удалось отыграть потери прошлого месяца.

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