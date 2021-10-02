МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. В биткоине сейчас возобновляется растущий тренд. Произошло это после преодоления отметки в 46200 долларов на растущих объемах, а также на растущем числе транзакций в сети: 16 миллиардов долларов в конце сентября, и это при том, что предыдущий максимум был в середине апреля, 16.8 миллиардов долларов, и не дошли до него совсем немного. Об этом рассказал агентству "Прайм" главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов. Эксперт объяснил, зачем власти Китая усиливают контроль за криптовалютой

Он объяснил, что рост стоимости биткоина сейчас подкреплен реальным спросом на него, как на средство платежа, и на таких настроениях преодоление отметки в 4900 долларов на следующей неделе видится вполне реальным.

"Обычно с ростом числа транзакций растет и цена, а со снижением числа транзакций — наоборот. Посмотрите, как все быстро забыли про негативные криптоновости из Китая, сейчас инвесторы ищут недооцененные альткоины и пытаются поймать поймать локальную коррекцию, чтобы впрыгнуть в начинающийся растущий тренд", — отметил Антонов.

Аналитик рассказал, что сейчас многие инвесторы присматриваются к токенам Defi, которые являются альтернативой биржам, ужесточающим свои требования к аутентификации пользователей. Кроме того, как объяснил эксперт, отдельные Defi наращивают обороты и готовятся к листингу на тех самых биржах, что может спровоцировать рост котировок, например, децентрализованных обменников.

Помимо этого, собеседник "Прайм" обратил внимание, что на сегодняшний день можно наблюдать любопытный тренд на слияние гейминга и nft, а через это — гейминга и криптовалют.

"Похоже, что это привлечет на рынок криптовалют еще большее количество людей, за счет игроков. Появляются приложения, в которых игра и добывание токенов объединены, и если для старшего поколения это может выглядеть слишком экзотично, то уже подрастает поколение, для которого майнинг в игре — обыденное дело", — резюмировал Антонов.

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