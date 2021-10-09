МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. По мере того, как биткоин, поднимаясь в цене, срывает стоп-приказы держателей коротких позиций, последних становится все меньше, а покупателей — все больше. Об этом рассказал агентству "Прайм" главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

Он напомнил, что всю неделю главная криптовалюта двигалась вверх почти без коррекций, и предположил, что это движение продолжится, так как на следующей неделе СМИ начнут все больше обращать внимания на этот рост, что будет привлекать новых инвесторов и разогревать азарт старых участников.

"Примерным пиком можно считать, когда телеканалы начинают озвучивать новости и котировки биткоина, когда они наконец обращают внимание на уже случившийся рост и на высокую волатильность. Тают последние скептики, озвучиваются все более смелые прогнозы. Нужно понимать, что сейчас, когда СМИ начинают говорить о "растущей цене биткоина", в этой самой цене уже заключены покупки, которые многие делали от уровней 48000 долларов и ниже, и эти люди будут искать возможность зафиксировать прибыль на уровне 60000 долларов, где рост встретит серьезное сопротивление", — отметил Антонов. JPMorgan: названы три причины подорожания биткоина до 55 тысяч долларов

Аналитик также обратил внимание на то, что в последнее время заметен переток средств из альткоинов в биткоин. Он объяснил "Прайм", что текущий рост в значительной мере опирается на это переформирование портфелей, поэтому многие обращают внимание на те алькоины, которые можно держать долгосрочно — они сейчас могут оказаться как никогда дешевы.

Антонов отметил, что сейчас можно присмотреться к индустрии Defi, так как она уже более-менее прочно встала на ноги, однако нужно быть осторожнее с NFT и игровыми площадками и их токенами.

"Мода на гейминг на блокчейне, скорее всего, не продержится более 8-9 месяцев, слишком много там молодых эмоциональных игроков, а значит, цены необоснованно завышены. Axie Infinity, Step Hero, My Neighbor Alice, Mobox — интересные проекты, но лучше не спешить туда заходить, а просто следить и изучать механику игр", —подытожил аналитик.

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.