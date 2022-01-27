МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку начал разработку законопроекта, направленного на регулирование сферы криптовалют, после составления документ будет направлен на обсуждение в Банк России и Минфин, заявил РИА Новости глава комитета Анатолий Аксаков. Сенатор предложил изучить опыт других стран в регулировании криптовалют

Ранее Банк России обнародовал доклад, в котором содержалось предложение запретить майнинг криптовалют в России, использование инфраструктуры отечественного финрынка для каких-либо операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в данный вид активов и связанные с ними инструменты. Кроме того, согласно докладу, на Россию приходится более 11% мировых вычислительных мощностей, используемых для майнинга самой популярной цифровой валюты — биткоина.

"Мы еще до появления доклада начали этот вопрос обсуждать, мы встречались и с представителями рынка, и с представителями государственных институтов. Точки зрения всех понятны. Группа энтузиастов, но при этом достаточно взвешенных людей, готовит проект закона, который в ближайшее время должен поступить в комитет. Мы его направим для того, чтобы высказать свою точку зрения, и в Центральный банк, и в министерство (финансов — ред.)", — заявил Аксаков.

Депутат также отметил, что в феврале на площадке Госдумы может пройти встреча с представителями регуляторов и экспертами, в рамках которой также будет обсуждаться вопросы регулирования криптовалют. "По моему поручению экспертный совет — у нас есть экспертный совет по цифровой трансформации, в его ведении находится в том числе тема криптовалют — в феврале должен собрать заинтересованные стороны для обсуждения этого вопроса", — сообщил Аксаков.

Тем временем накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством попросил его организовать дискуссию с Центробанком на предмет регулирования криптовалют, прийти к единому мнению и сообщить о результатах. Дело в том, что Минфин, в отличие от Банка России, выступает за регулирование, а не запрет актива. Как сообщил во вторник глава департамента финансовой политики Иван Чебесков, министерство подготовило соответствующую концепцию и ждет позицию кабмина по этому вопросу.