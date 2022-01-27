МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Росфинмониторинг поддерживает концепцию Минфина по регулированию криптовалют в России, сообщили РИА Новости в ведомстве. Минфин предложил новые правила криптовалютных операций вместо запрета

Банк России на прошлой неделе опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалюты и все операции с ней на территории РФ. В то же время Минфин выступает за регулирование, а не запрет криптовалют, подготовил соответствующую концепцию и ждет позиции правительства по этому вопросу.

По данным РБК, Минфин в своей концепции предлагает организовать проведение операций с криптовалютами в периметре банковской инфраструктуры, чтобы обеспечить надлежащий контроль за такими операциями и идентификацию всех участников.

"Предложение концептуально соответствует стандартам ФАТФ и поддерживается Росфинмониторингом", — сообщили в Росфинмониторинге.