МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, оборот криптовалют будет регулироваться с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту рядовых инвесторов, сообщает пресс-служба кабмина. S&P: Банк России сможет поддержать банки в случае введения санкций

"Правительство определило будущее цифровых валют в России. Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов", — говорится в сообщении.

Также правительство РФ предложило разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных, при этом для последних будут установлены лимиты на операции.

"Подразумевается разделение клиентов — физических лиц — на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов для целей совершения операций с цифровыми валютами через прохождение тестирования в системе организатора системы обмена цифровых валют с последующим установлением лимитов совершения операций для неквалифицированных инвесторов", — сказано в документе.

Иностранная криптобиржа для работы в РФ должна будет иметь представительство на территории страны. Также концепция предполагает лицензирование криптовалютных площадок, к ним будут установлены требования по ликвидности и капиталу. Кроме того, оператором обмена цифровых валют в фиатные по новым требованиям может стать только российское юридическое лицо.

Ранее ЦБ РФ опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. В то же время вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.

Регулирование рынка криптовалют в России может принести в бюджеты всех уровней около 300 миллиардов рублей в течение пяти лет, а налоговые поступления от майнинга биткоинов при текущем курсе могут составить 100-200 миллионов долларов в год, считают опрошенные РИА Новости эксперты.