МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Американская Coinbase заранее не запрещает гражданам РФ пользоваться услугами криптобиржи. Об этом сообщил в своем Twitter гендиректор биржи Брайан Армстронг (Brian Armstrong).

"Мы не запрещаем заранее всем россиянам использовать Coinbase. Мы считаем, что каждый заслуживает доступа к основным финансовым услугам, если иное не предусмотрено законом", — сказал глава компании. Intel временно останавливает поставки продукции в Россию и Белоруссию

В то же время Армстронг уточнил, что если правительство США решит ввести запрет, то Coinbase, скорее всего, будет следовать этим законам.

Глава компании также сообщил, что Coinbase проверяет людей, которые регистрируются на их бирже, по глобальным спискам наблюдения и блокирует транзакции с IP-адресов, которые могут принадлежать физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями.

Ранее 28 февраля Coinbase сообщила о приостановке сделки по криптовалютам в России. А в четверг, 3 марта, криптобиржа Binance заявила корреспондентам РИА Новости о том, что ограничила доступ держателям карт российских банков, попавших под международные санкции.