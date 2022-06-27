МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Росфинмониториг видит, что на криптобиржах проводят операции сотни тысяч россиян, при этом через такие площадки идут не только спекуляции, но и финансирование терроризма, экстремизма и наркотиков, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.

"Несколько слов хотел бы сказать об обороте криптовалюты. К сожалению, явление это продолжает быть. И только на двух площадках, двух биржах несколько сот тысяч российских граждан, участвуют десятки миллиардов. И мы видим, что там идут не только расчёты, не только спекулятивные сделки, но это незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и экстремизма и киберпреступность, и прочее", — сказал он в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным.