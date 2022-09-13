В Минфине назвали сроки запуска международных сделок с криптовалютами
Минфин заявил о возможном запуске международных расчетов с криптовалютами в 2023 году
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Международные переводы с использованием криптовалют могут начаться в 2023 году, сообщил "Известиям" директор департамента финансовой стабильности Минфина Иван Чебесков.
При этом издание приводит мнение Банка России, согласно которому о легализации криптовалюты как платежного средства в России и разрешении криптобирж и криптообменников внутри страны речи пока не идет, но этот вопрос регулятор прорабатывает с Минфином и Минэкономразвития.
В Минэкономразвития подтвердили, что совместно с Минфином и Центробанком сейчас прорабатывает вопрос использования цифровых валют для трансграничных расчетов по внешнеторговым сделкам.
Минэкономразвития выступает за этот подход, поскольку в дальнейшем трансграничные расчеты с использованием криптовалют могут помочь снизить санкционное давление, в том числе на малые и средние компании, которые сейчас испытывают трудности при проведении платежей. Но, как подчеркнули в ведомстве, указанный способ может применяться лишь в качестве дополнительного.
https://1prime.ru/cripta/20220913/838093529.html
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