МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Международные переводы с использованием криптовалют могут начаться в 2023 году, сообщил "Известиям" директор департамента финансовой стабильности Минфина Иван Чебесков. В Госдуме назвали условие для трансграничной передачи криптовалют

При этом издание приводит мнение Банка России, согласно которому о легализации криптовалюты как платежного средства в России и разрешении криптобирж и криптообменников внутри страны речи пока не идет, но этот вопрос регулятор прорабатывает с Минфином и Минэкономразвития.

В Минэкономразвития подтвердили, что совместно с Минфином и Центробанком сейчас прорабатывает вопрос использования цифровых валют для трансграничных расчетов по внешнеторговым сделкам.

Минэкономразвития выступает за этот подход, поскольку в дальнейшем трансграничные расчеты с использованием криптовалют могут помочь снизить санкционное давление, в том числе на малые и средние компании, которые сейчас испытывают трудности при проведении платежей. Но, как подчеркнули в ведомстве, указанный способ может применяться лишь в качестве дополнительного.