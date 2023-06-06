МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Спрос на криптокошельки у россиян упал — весной 2023 года трафик снизился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, подсчитали аналитики Yota, результаты исследования есть у РИА Новости.

"Повышенный спрос на криптокошельки, который наблюдался в 2022 году, пошел на спад, выяснили специалисты Yota, проанализировав обобщенные данные потребления в сети. Весной трафик на таких ресурсах оказался на 35% ниже, чем в аналогичный период 2022 года", — говорится в исследовании.

Аналитики отметили, что краткосрочный всплеск трафика наблюдался только в марте 2022 года, после этого интерес стал снижаться. "В этом году падение продолжается — по сравнению с январем в апреле трафик снизился на 30%", — рассказали специалисты.

Больше всего интерес к криптокошелькам снизился у молодых людей в возрасте от 21 до 35 лет, которые составляют ядро аудитории. В 2022 году доля пользователей этой возрастной категории составляла 61%, а в 2023 году она сократилась на 10%.

"Старшее поколение, которое традиционно более консервативно относится к новым технологиям, только сейчас присматривается к цифровым активам. Возрастная категория 50+ показала наибольший прирост доли трафика, хотя в абсолютных значениях таких пользователей по-прежнему немного", — следует из отчета.