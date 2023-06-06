МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения криптобирже Coinbase в нарушении законодательства в сфере ценных бумаг — на следующий день после подачи иска против Binance, следует из пресс-релиза регулятора. Спрос на криптокошельки у россиян за год упал на 35 процентов

"Комиссия по ценным бумагам и биржам США сегодня предъявила обвинения компании Coinbase в том, что ее платформа торговли криптоактивами работает как незарегистрированная национальная биржа, брокер и клиринговое агентство… Согласно жалобе SEC, Coinbase как минимум с 2019 года заработала миллиарды долларов, незаконно содействуя покупке и продаже ценных бумаг и криптоактивов", — говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующий иск был подан в окружной суд США южного округа Нью-Йорка.

Как утверждает регулятор, криптобиржа "переплетает" традиционные услуги биржи, брокера и клирингового агентства и не зарегистрировала ни одну из этих деятельностей в SEC, как предполагает соответствующее законодательство.

"Предполагаемые ошибки Coinbase лишают инвесторов важнейших средств защиты, которые в себя включают предотвращающие мошенничество и манипуляции правила, надлежащее раскрытие информации, гарантии против конфликтов интересов, а также регулярные проверки со стороны SEC", — приводятся слова председателя SEC Гэри Генслера (Gary Gensler). В "Сбере" назвали число использующих криптовалюту россиян

Ранее SEC предъявила 13 обвинений Binance и ее руководителю Чанпэн Чжао в нарушении законодательства о ценных бумагах. В частности, обвинения к криптобирже предъявляются по нескольким направлениям, включая незарегистрированное предложение биржевых и брокерских услуг, а также незарегистрированная торговля криптоактивами; манипуляции с контролем различных подразделений Binance для обхода законов США о ценных бумагах; введение клиентов криптобиржи в заблуждение относительно адекватного контроля рисков и объема торгов.

Акции Coinbase на торгах в США по состоянию на 16.31 мск падали в стоимости на 18,1%. Американская биржа криптовалют Coinbase основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. По состоянию на конец марта текущего года штат компании составлял более 3,5 тысячи сотрудников.