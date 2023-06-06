МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Существенные ограничения работы криптовалютной биржи Binance приведут к снижению ликвидности на рынке криптовалют, рассказал РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. В "Сбере" назвали число использующих криптовалюту россиян

В понедельник комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на криптовалютную биржу Binance и ее главу Чанпэна Чжао за нарушение правил торговли ценными бумагами. На этом фоне стоимость биткоина снизилась с 26,7 тысяч долларов до 25,7 тысяч долларов. Ранее во вторник SEC также предъявила обвинения и криптобирже Coinbase, заявив, что последняя нарушила законодательство в сфере ценных бумаг, выступая в качестве незарегистрированного брокера, национальной биржи и клирингового агентства.

"Если Binance будет подвергнута серьезным штрафам или закрыта, это может привести к серьезным изменениям на рынке криптовалют. Это приведет к уменьшению ликвидности на рынке… это может привести к более широким спредам между ценами покупки и продажи, что означает, что продавцы могут вынуждены продавать свои активы по более низкой цене, чем они хотели бы, а покупатели могут вынуждены покупать их по более высокой цене", — сказал Антонов.

Он также отметил, что США будут наращивать давление на крупнейших участников крипторынка не американского происхождения, стремясь обеспечить комфортные условия для американской криптовалютной отрасли. Что же касается американской Coinbase, по его мнению, последствия для ее будут не столь серьезными, как в случае с Binance.

"SEC устанавливает новые правила регулирования без предупреждения участников рынка. Однако последствия регуляторного воздействия на Coinbase могут быть значительно сбалансированными и бережными", — сказал Антонов.

По состоянию на 17.22 мск стоимость одного биткоина составляет порядка 25,6 тысячи долларов по данным CoinMarketCap.