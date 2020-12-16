МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. С начала 2021 года россиянам, у которых имеется задолженность по оплате жилищно-коммунальным услуг, могут быть начислены пени за несвоевременную оплату "коммуналки" за весь 2020 год, несмотря на мораторий. Чиновники не прописали четкие правила отмены моратория на пени и штрафы, введенного весной на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщила газета "Известия". Эксперт рассказал, кого выселят из собственной квартиры за долг по ЖКУ

Издание подчеркнуло, что пока еще не совсем ясно, как именно будут начисляться штрафы после окончания льготного периода — он начался в апреле и официально должен завершиться 1 января 2021 года. В этот период россиян не наказывали за неуплату ЖКУ, также действовал мораторий на поверки вышедших из строя счетчиков воды, света, тепла и на отключение услуг. Вопрос в том, будут ли штрафы начисляться за задолженность, образованную только с 1 января, или гражданам грозит более серьезное финансовое наказание — с учетом всей суммы, "накопившейся" с апреля, когда фактически было разрешено не оплачивать ЖКУ.

Общественники предлагают начислять пени только за долги, возникшие после отмены моратория. Соответствующее письмо НП "ЖКХ Контроль" направило главе Минстроя Иреку Файзуллину. Эту инициативу поддерживают в Госдуме.

По закону, пени начисляются в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от суммы долга за каждый день просрочки начиная с 31-го дня с момента неуплаты, уточнил заместитель главы ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев.