Россия заняла восьмое место в мире по росту цен на жилье
МОСКВА, 22 дек — РИА Недвижимость. Россия заняла восьмое место в мире по темпам роста цен на жилье, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.
В нем указывается, что цены на жилье в России за год выросли на 9,2% (с третьего квартала 2019 года по третий квартал 2020-го).
В нем указывается, что четвертый квартал традиционно наиболее активен с точки зрения приобретения жилья, поэтому можно ожидать увеличения показателя роста цен.
Аналитики отметили, что лидером рейтинга стала Турция с ростом цен на 27,3% за год. Далее следует Новая Зеландия (+15,4%), а закрывает тройку лидеров Люксембург (+13,4%).
В нем также указывается, что аутсайдером рейтинга стал Марокко (-3,3% за год), а популярная у россиян Испания показала падение цен на жилье на 1,1%.
https://1prime.ru/development/20201222/832652491.html