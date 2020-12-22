МОСКВА, 22 дек — РИА Недвижимость. Россия заняла восьмое место в мире по темпам роста цен на жилье, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.

В нем указывается, что цены на жилье в России за год выросли на 9,2% (с третьего квартала 2019 года по третий квартал 2020-го).

" Москва

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"Россия за год поднялись в рейтинге на две позиции. В третьем квартале рынок жилья продолжил наращивать темпы роста цен после спада активности, связанного с пандемией. Выгодные условия ипотеки и заинтересованность в недвижимости как в одном из наиболее понятных инструментов для инвестиций, особенно на фоне ослабления рубля, стали драйверами спроса и роста цен", — добавляется в сообщении.

В нем указывается, что четвертый квартал традиционно наиболее активен с точки зрения приобретения жилья, поэтому можно ожидать увеличения показателя роста цен.

Аналитики отметили, что лидером рейтинга стала Турция с ростом цен на 27,3% за год. Далее следует Новая Зеландия (+15,4%), а закрывает тройку лидеров Люксембург (+13,4%).

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"Многие рынки жилья были "заморожены" во время пандемии, однако уже в третьем квартале этого года показали значительный рост продаж и цен. К ним можно отнести и наиболее популярные направления российских ультрахайнетов – Австрию (+9,5%), Германию (+7,8%), США (+7%), Португалию (+5,8%), Францию (+5,1%) и Великобританию (+4,7%)", — добавляется в сообщении.

В нем также указывается, что аутсайдером рейтинга стал Марокко (-3,3% за год), а популярная у россиян Испания показала падение цен на жилье на 1,1%.