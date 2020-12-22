МОСКВА, 22 дек — РИА Недвижимость. Россия заняла восьмое место в мире по темпам роста цен на жилье, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.

В нем указывается, что цены на жилье в России за год выросли на 9,2% (с третьего квартала 2019 года по третий квартал 2020-го).

Жилье Москвы продолжит дорожать в 2021 году из-за пандемии

В нем указывается, что четвертый квартал традиционно наиболее активен с точки зрения приобретения жилья, поэтому можно ожидать увеличения показателя роста цен.

Аналитики отметили, что лидером рейтинга стала Турция с ростом цен на 27,3% за год. Далее следует Новая Зеландия (+15,4%), а закрывает тройку лидеров Люксембург (+13,4%).

Минстрой предупредил о росте цен на жилье

В нем также указывается, что аутсайдером рейтинга стал Марокко (-3,3% за год), а популярная у россиян Испания показала падение цен на жилье на 1,1%.