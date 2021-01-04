МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Ипотека с господдержкой привела к резкому росту спроса на жилье, что вызвало беспокойство в среде специалистов. В таких условиях велики риски возникновения "ипотечного пузыря" — ситуации, при которой большое число заемщиков не может выплачивать кредиты, в связи с чем происходит обвал цен на недвижимость, считают опрошенные "Российской газетой" эксперты. На рынке ипотеки произошел "разворот"

Спасти российский рынок недвижимости от "ипотечного пузыря" может низкий уровень секьюритизации ипотечных кредитов, уверяют они.

"В мире он составляет 300-350%,…а у нас 2% от общего объема кредитования. Это ничтожные цифры", — подчеркивает заведующий кафедрой менеджмента недвижимости Факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

При этом президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева напоминает о ситуации 2008 года в США, когда огромное количество вторичных и третичных финансовых продуктов на ипотечном рынке привело к серьезному кризису.