АНКАРА, 27 янв — ПРАЙМ. Граждане РФ впервые за последние годы уступили первое место по числу купленных в турецкой Анталье объектов недвижимости, заявил РИА Новости глава палаты риэлторов Антальи Шереф Саглам. Инвестиции в мировую недвижимость в 2020 году сократились почти на 40%

По данным Института статистики Турции, иностранцы в 2020 году приобрели в Турции 40 812 объекта недвижимости, что на 10,3% превышает показатель 2019 года. По числу купленных иностранцами объектов недвижимости лидируют Стамбул (19 175), Анталья (7 735) и Анкара (2 746). Россияне оказались на третьем месте среди иностранных покупателей недвижимости в Турции, они приобрели 3 078 объектов, уступив гражданам Ирана (7 189) и Ирака (6 674).

"Интерес россиян к недвижимости в Анталье по-прежнему высок, однако в 2020 году впервые на первом месте по покупке недвижимости в нашей провинции оказались не россияне, как это было в последние годы, а иракцы и иранцы. Граждан ближневосточных стран, которые хотят приобрести жилье и с его помощью получить вид на жительство в Турции, стало слишком много", — сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, число купленных россиянами квартир в Анталье в прошлом году увеличилось примерно на 20%. "Мы привыкли к россиянам, у нас их много, есть целые кварталы, где живут преимущественно русские. Мы с ними уже как братья, нет никаких проблем", — сказал Саглам.

Он отметил, что пандемия отрицательно сказалась на турецком рынке жилья, результатом чего стал рост цен. "Строительство новых домов уменьшилось, упало число имеющихся в продаже квартир "с нуля", вторичное жилье почти совсем исчезло с рынка, и мы часто затрудняемся с предложениями для клиентов. Конечно, это сказывается и на ценах – они выросли на 15-30%", — заявил глава палаты риэлторов Антальи.

По его словам, среднюю стоимость квартир трудно назвать, цены очень разные, в зависимости от качества жилья, его месторасположения, близости к морю. "Двухкомнатная квартира в Анталье сейчас стоит как минимум 60 тысяч долларов, но ее цена может доходить до 90 тысяч", — сообщил Саглам.

Он добавил, что 2021 год для сектора недвижимости в Турции должен стать более удачным. "В этом году в связи с надеждой на вакцинацию рынок почувствовал облегчение, появились надежды на его оживление. Появилось много застройщиков, которые стремятся купить землю под строительство", — добавил собеседник агентства.