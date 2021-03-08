МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Начало года не принесло оживления на рынок коммерческой недвижимости: число сделок по аренде торговой недвижимости в первые два месяца года сократилось на 40%, а активность покупателей по-прежнему сильно отстает от значений прошлого года. Не слишком активизировались и арендаторы офисной недвижимости. Эти тренды закономерно приводят к росту вакантности и снижению средних ставок аренды. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на экспертов недвижимости. Эксперты рассказали, на сколько вырастет аренда в "Москва-Сити" из-за переезда министров

Отмечается, что активность посетителей торговых центров остается сниженной. В феврале показатель Shopping Index (отражает количество посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей) в Москве оказался на 23,7% ниже аналогичного значения прошлого года, а в Санкт-Петербурге падение оценивается в 25,4%. Такие данные приводит Watcom group. Эти цифры немного лучше январских значений, когда в Москве спад оценивался в 24,8%, а в Санкт-Петербурге — в 29%.

Что же касается объема сделок по аренде площадей в торговых центрах, то, согласно оценкам CBRE, на фоне кризиса он сократился примерно на 40%. Но структура спроса на помещения осталась прежней: 30-37% их снимают fashion-операторы.

Старший аналитик отдела исследований рынка CBRE Екатерина Сизанова полагает, что ставки аренды в моллах Москвы сейчас на 20-24% меньше, чем годом ранее. При этом запрашиваемые значения продолжают снижаться.

Руководитель отдела исследований рынка компании Maris Алена Волобуева подчеркивает, что заполняемость торгцентров в Санкт-Петербурге за первые два месяца года значительно не изменилась, а в сегменте стрит-ритейла происходит незначительный рост объема вакантных площадей. "Масштабного высвобождения торговых помещений мы не наблюдаем",- отметила она. Эксперт констатирует значительный спад деловой активности: число новых сделок по аренде площадей за первые два месяца года в Санкт-Петербурге оказалось в два раза ниже, чем годом ранее. Ритейл может получить новый налоговый режим в 2021 году

На торговых улицах Москвы, по мнению Сизановой, ситуация очень неоднородна. "Например, уровень вакантных помещений на Петровке, от Кузнецкого моста до Столешникова переулка, составляет 3%, в то время как показатель между домами 17 и 34 составляет 27%, что, несомненно, отражается на уровне арендных ставок",- рассказывает она. Для текущих арендаторов, по словам экспертов, сохраняются скидки, особенно если они продолжают работать с ограничениями. Например, кафе и рестораны платят на 30-50% от договорной цены.

Директор департамента торговой недвижимости компании JLL Полина Жилкина добавила, что на основных торговых улицах Москвы ставки аренды сейчас в среднем на 5-20% ниже, чем годом ранее. Но собственники площадей открыто говорить о предоставляемых скидках по-прежнему не готовы.

Коммерческий директор Realty4Sale Ирина Буренко констатирует, что запросы о предоставлении дисконтов компания получает все реже и решает их в индивидуальном порядке. "В целом ставки на рынке постепенно возвращаются к допандемийному уровню", — подытожила она.

Что же касается офисного рынка, то там также начался небольшой откат. Аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Полина Афанасьева сообщает, что в январе-феврале ставки аренды на московском офисном рынке сократились на 4,9% (класс А — снижение на 6,3%, класс В — на 2,2%) относительно аналогичного периода прошлого года. Уровень вакантности сейчас составляет 11,8%, это на 0,3 п. п. превышает уровень конца года. В целом, согласно прогнозам госпожи Афанасьевой, в 2021 году произойдет сокращение ставок и рост доли свободных площадей. Эксперт предсказывает восстановление рынка лишь в 2022 году. Названы самые нежелательные арендаторы жилья в Москве

Руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL Алексей Кучвальский ожидает, что в этом году средняя ставка аренды офисов в Москве сократится на 5%, но предупреждает, что это будет заметно в основном в удаленных от центральных деловых районов локациях. "Собственники таких объектов будут готовы снижать ставку аренды, стараясь привлечь клиентов, чтобы пустующие площади не простаивали, а приносили доход",- отмечает он.

Тем не менее в этом году, по мнению эксперта, спрос на офисы восстановится и общий объем сделок достигнет 1 миллиона квадратных метров, против 768 тысяч квадратных метров годом ранее. По словам Кучвальского, девелоперы также продолжат переносить сроки ввода собственных объектов и в этом году на рынке появится 560 тысяч квадратных метров новых офисов.

В Санкт-Петербурге, по прогнозам JLL, в этом году на рынок будут выведены 288 тысяч квадратных метров новых офисов. Многие из этих площадей спекулятивные и пока не имеют конкретного арендатора. Такой расклад неизбежно приведет к росту вакантности и снижению арендных ставок. На восстановление у офисного рынка Санкт-Петербурга, по оценкам JLL, уйдет не менее трех лет.