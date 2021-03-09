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2021
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Эксперты прогнозируют массовую распродажу квартир россиян
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Так называемые "ипотечные инвесторы" скоро начнут массово распродавать взятое в кредит жильё. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прогноз эксперта риэлтерской компании... ПРАЙМ, 09.03.2021
кредит, ипотека, квартиры, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Так называемые "ипотечные инвесторы" скоро начнут массово распродавать взятое в кредит жильё. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прогноз эксперта риэлтерской компании "Альфа-Групп".
Они предполагают, что это может произойти по причине того, что людям, купившим квартиры на стадии котлована или чуть позже, нужно будет срочно отбить вложенные ранее деньги после того, как начнут сдаваться в эксплуатацию квадратные метры в новостройках.
В связи с этим эксперты уже в скором времени ожидают настоящий "дождь из квартир с обременением". Дело в том, что, как объяснили аналитики, льготная ипотека подстёгивает цены на "первичке" и провоцирует банки на выдачу более рискованных займов. Именно из-за этого ипотечные инвесторы, подгоняемые мнимой выгодой, берут кредиты, которые вследствие не могут выплачивать.