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Эксперты сказали, какие квартиры подорожают сильнее всего
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На рынке недвижимости закрепился новый тренд: у инвесторов для покупки жилья стали более популярны спальные районы в крупных городах. Ожидается, что в ближайшие 10 лет там... ПРАЙМ, 10.03.2021
недвижимость, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. На рынке недвижимости закрепился новый тренд: у инвесторов для покупки жилья стали более популярны спальные районы в крупных городах. Ожидается, что в ближайшие 10 лет там заметнее, чем в центральных локациях, вырастут цены на квадраты. Об этом сообщил "Известиям" директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.
Значит, инвестировать в такие объекты стало выгоднее, отметил он. Особо ликвидные объекты в перспективных локациях на окраинах городов за год могут дорожать в 1,2-1,5 раза быстрее, чем недвижимость в центральных или переоцененных кварталах, считает эксперт.
Специалисты объяснили востребованность отдаленных районов популярностью дистанционной работы, а также развитием технического прогресса и цифровизацией. Кроме того, влияние на ценообразование оказывает развитие транспортной инфраструктуры, современные планировки в ЖК и наличие паркингов.