МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. На рынке недвижимости закрепился новый тренд: у инвесторов для покупки жилья стали более популярны спальные районы в крупных городах. Ожидается, что в ближайшие 10 лет там заметнее, чем в центральных локациях, вырастут цены на квадраты. Об этом сообщил "Известиям" директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. Россияне скупили элитную недвижимость в Сочи

Значит, инвестировать в такие объекты стало выгоднее, отметил он. Особо ликвидные объекты в перспективных локациях на окраинах городов за год могут дорожать в 1,2-1,5 раза быстрее, чем недвижимость в центральных или переоцененных кварталах, считает эксперт.

Специалисты объяснили востребованность отдаленных районов популярностью дистанционной работы, а также развитием технического прогресса и цифровизацией. Кроме того, влияние на ценообразование оказывает развитие транспортной инфраструктуры, современные планировки в ЖК и наличие паркингов.