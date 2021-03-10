МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Покупатели жилья в новостройках всё чаще стали прибегать к услуге трейд-ин — приобретению новых квартир с зачетом стоимости старых. Значительный (на 15% по сравнению с 2019 годом) рост спроса на такую услугу отмечают и компании-застройщики, и риелторы, сообщают "Известия". Какими будут цены на жилье в России в 2021 году?

Помимо роста спроса на данную услугу, существенно выросло и количество проектов от компаний застройщиков, предполагающих приобретение жилья в трейд-ин. По данным компании "Метриум", в 2020 году на рынке было представлено 64 таких жилых комплекса. За 12 месяцев их количество увеличилось на 115 домов.

В качестве одной из причин роста сделок с трейд-ин называется льготная ипотека. Кроме того, спрос на покупку жилья с помощью такой услуги является следствием падения доходов граждан.

По мнению председателя Госдумы по природным ресурсам Николая Николаева, популярность трейд-ин может быть обусловлена маркетинговым ходом и у нее есть свои минусы.

"Настораживает "правильность" оценки человеком стоимости своей квартиры", — отметил депутат. Он считает, что при такой услуге человек не соприкасается с деньгами и может согласиться на заведомо невыгодное предложение.