Цены на новостройки снова растут
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Стагнация цен на новое жилье сменилась уверенностью девелоперов, сообщил "Коммерсант".
Московские и петербургские новостройки за прошедший месяц резко подорожали. Остальные "миллионники" демонстрируют более сдержанную динамику.
Сообщается, что рост цен вызван увеличением издержек и сохраняющимся дефицитом предложения жилья на рынке.
Помимо этого, среди основных драйверов роста приводится льготная ипотека.
Как уточняет "Ъ", дальнейший рост цен зависит от реакции людей на текущий скачок.
Рекордное подорожание отмечено в Петербурге, где новостройки взлетели в цене на 8% за месяц.
"Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в марте составила 92 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 2,6% относительно февраля", пишет издание.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя стоимость новостроек в крупнейших 16 городах страны взлетела на 19,8%.
При этом месячное снижение средних цен отмечено Ростове-на-Дону, менее выраженно цены скорректировались в Новосибирске и Екатеринбурге.
"В Москве, согласно расчетам ЦИАН, новостройки сейчас в среднем стоят 245,8 тыс. руб. за 1 кв. м.", — сообщает "Ъ".
Помимо этого, общая проблема девелоперов заключается в увеличении себестоимости материалов, причина которой — ослабление рубля. Рост стоимости строительства неизбежно отражается на ценах квартир.
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