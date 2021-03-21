МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Стагнация цен на новое жилье сменилась уверенностью девелоперов, сообщил "Коммерсант".

Московские и петербургские новостройки за прошедший месяц резко подорожали. Остальные "миллионники" демонстрируют более сдержанную динамику.

Сообщается, что рост цен вызван увеличением издержек и сохраняющимся дефицитом предложения жилья на рынке.

Помимо этого, среди основных драйверов роста приводится льготная ипотека. Ввод жилья в России за два месяца вырос на 13%

Как уточняет "Ъ", дальнейший рост цен зависит от реакции людей на текущий скачок.

Рекордное подорожание отмечено в Петербурге, где новостройки взлетели в цене на 8% за месяц.

"Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в марте составила 92 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 2,6% относительно февраля", пишет издание.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя стоимость новостроек в крупнейших 16 городах страны взлетела на 19,8%. Агентство S&P назвало условие стабилизации рынка жилья в России

При этом месячное снижение средних цен отмечено Ростове-на-Дону, менее выраженно цены скорректировались в Новосибирске и Екатеринбурге.

"В Москве, согласно расчетам ЦИАН, новостройки сейчас в среднем стоят 245,8 тыс. руб. за 1 кв. м.", — сообщает "Ъ".

Помимо этого, общая проблема девелоперов заключается в увеличении себестоимости материалов, причина которой — ослабление рубля. Рост стоимости строительства неизбежно отражается на ценах квартир.

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