МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. В России собираются развивать новый тип ипотеки — кредиты на покупку квартир и домов, соответствующих критериям зеленого жилья. Такого рода займы будут предоставляться гражданам на льготных условиях. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на слова первого заместителя председателя Центробанка Сергей Швецов во время его выступления на XVI международном финансовом форуме НФА. Юрист объяснил, почему опасно доводить просрочку ипотеки до суда

Швецов отметил, что изменение условий жизни граждан невозможно без решения жилищного вопроса, "поэтому дома, квартиры должны строиться по-другому, из других материалов". Он рассказал, что в Центробанке считают важным уже в 2021 году определить характеристики зеленых квартир, после чего станет возможным появление зеленой ипотеки. Это стимулирует застройщиков "переделывать свои бизнес-процессы и включать компоненты зеленого дома", пояснил зампред Центробанка.

Он предположил, что зеленая ипотека будет востребованной, следовательно, и строительным компаниям будет выгодно строить соответствующее жилье. "Если население будет предъявлять спрос на зеленую недвижимость, а государство будет субсидировать зеленую ипотеку, строительным компаниям будет выгодно производить зеленую продукцию", — подчеркнул Швецов. Адвокат назвал способ обмана россиян, у которых есть ипотека

Планируется, что разработкой проекта зеленой ипотеки занимается институт развития "Дом.рф". Зампред Центробанка отметил, что российские критерии таких кредитов не будут значительно отличаться от международных. Так, например, в Европе зеленой ипотекой называются кредиты, выдаваемые на покупку недвижимости с высоким уровнем энергоэффективности и на ремонт старого жилья с целью увеличения его энергоэффективности. В Банке России ожидают, что спрос на зеленую ипотеку в первую очередь возникнет со стороны молодежи.