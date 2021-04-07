МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Доля расходов россиян на покупку жилья в четвертом квартале 2020 года достигла максимума с 2013 года, следует из аналитической записки ЦБ о жилищном строительстве.

"Годовой темп прироста расходов населения на покупку недвижимости (в основном на жилье) в реальном выражении во втором полугодии 2020 года увеличился. При этом в четвертом квартале 2020 года доля расходов на недвижимость в располагаемых доходах достигла максимума с 2013 года", — сказано в материалах. ЦБ обяжет участников рынка формировать резервы под кредитные требования

ЦБ выделил три фактора, обуславливающие рост расходов на недвижимость. Во-первых, во втором полугодии 2020 года заметно возрос спрос на ипотеку на фоне снижения ипотечных ставок до исторических минимумов. Дополнительно спрос поддержала льготная ипотека под 6,5% на жилье в новостройках.

"Во-вторых, в условиях повышения волатильности валютного курса, введения с 2021 года налога на доходы по вкладам свыше 1 миллиона рублей и снижения процентных ставок по депозитам покупка недвижимости выступала в качестве "защитного" актива для населения", — заявил регулятор.

И, наконец, третьим фактором увеличения расходов на жилье стал рост цен на недвижимость, связанный, в том числе, с подорожанием строительных материалов, преимущественно металлопроката, заключил ЦБ.

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