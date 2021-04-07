Центробанк увидел предпосылки для увеличения темпов строительства жилья
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Банк России видит предпосылки того, что в ближайшее время в стране будут строить больше жилья, говорится в аналитической записке ЦБ о жилищном строительстве.
"Ряд показателей указывает на возможное увеличение объемов текущего строительства многоквартирного жилья в ближайшие месяцы", — сказано в документе.
Фактором локального роста предложения жилья в 2021 году, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, может стать перевод апартаментов в статус жилья, указал регулятор.
Также он отметил, что во второй половине 2020 года – начале 2021 года продолжался рост доли жилья, строящегося с использованием счетов эскроу.
Что касается регионов, то по итогам 2020 года ввод жилья увеличился в 48 субъектах, а в остальных (37-ми) — уменьшился. В большинстве крупнейших регионов жилищное строительство в прошлом году или сократилось, или темпы его роста были близки к нулю, сказано в документе.
Тренд на снижение объемов текущего строительства многоквартирного жилья наблюдается с 2019 года. Это связано с постепенным завершением строительства домов, начатого накануне перехода отрасли на проектное финансирование, пояснил ЦБ.
Реформа сопровождалась возросшими издержками застройщиков и уходом с рынка части небольших компаний, которые не смогли продолжить свою деятельность в новых условиях.
"Дополнительным фактором, сдерживающим запуск новых проектов, мог стать рост неопределенности средне- и долгосрочной динамики спроса на жилье и экономической активности из-за пандемии", — добавил ЦБ.
Меры поддержки жилищного строительства, введенные в 2020 году, а также рост спроса на новостройки, в том числе из-за льготной ипотеки под 6,5%, лишь отчасти компенсировали снижение площади строящегося жилья из-за других факторов, заявил регулятор.
Читайте также:
ЦБ предупредил начинающих инвесторов об опасностях фондового рынка
https://1prime.ru/development/20210407/833413397.html