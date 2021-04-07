МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Банк России видит предпосылки того, что в ближайшее время в стране будут строить больше жилья, говорится в аналитической записке ЦБ о жилищном строительстве.

"Ряд показателей указывает на возможное увеличение объемов текущего строительства многоквартирного жилья в ближайшие месяцы", — сказано в документе. ЦБ видит хорошие перспективы в микрозаймах малому и среднему бизнесу

Фактором локального роста предложения жилья в 2021 году, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, может стать перевод апартаментов в статус жилья, указал регулятор.

Также он отметил, что во второй половине 2020 года – начале 2021 года продолжался рост доли жилья, строящегося с использованием счетов эскроу.

Что касается регионов, то по итогам 2020 года ввод жилья увеличился в 48 субъектах, а в остальных (37-ми) — уменьшился. В большинстве крупнейших регионов жилищное строительство в прошлом году или сократилось, или темпы его роста были близки к нулю, сказано в документе. Продажи новостроек в России за два месяца выросли почти на треть

Тренд на снижение объемов текущего строительства многоквартирного жилья наблюдается с 2019 года. Это связано с постепенным завершением строительства домов, начатого накануне перехода отрасли на проектное финансирование, пояснил ЦБ.

Реформа сопровождалась возросшими издержками застройщиков и уходом с рынка части небольших компаний, которые не смогли продолжить свою деятельность в новых условиях.

"Дополнительным фактором, сдерживающим запуск новых проектов, мог стать рост неопределенности средне- и долгосрочной динамики спроса на жилье и экономической активности из-за пандемии", — добавил ЦБ.

Меры поддержки жилищного строительства, введенные в 2020 году, а также рост спроса на новостройки, в том числе из-за льготной ипотеки под 6,5%, лишь отчасти компенсировали снижение площади строящегося жилья из-за других факторов, заявил регулятор.

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