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Матвиенко предложила применять в регионах "умную ипотеку"
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в регионах можно применять принцип "умной ипотеки", где условия кредитования зависят от положения на рынке жилья и... ПРАЙМ, 12.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в регионах можно применять принцип "умной ипотеки", где условия кредитования зависят от положения на рынке жилья и социально-экономической ситуации в субъекте РФ.
"Есть так называемая "умная ипотека", где условия кредитования зависели бы от реального положения на рынке жилья и социально-экономического положения в конкретном субъекте РФ", — сказала спикер в понедельник на встрече с представителями региональных банков.
Она подчеркнула, что принимаемые меры не должны приводить к росту цен на жилье. Кроме того, по мнению сенатора, необходимо поддерживать и индивидуальное жилищное строительство.
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