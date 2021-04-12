МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в регионах можно применять принцип "умной ипотеки", где условия кредитования зависят от положения на рынке жилья и социально-экономической ситуации в субъекте РФ. ВТБ снижает ставку до 5,8% по льготной ипотеке на новостройки

"Есть так называемая "умная ипотека", где условия кредитования зависели бы от реального положения на рынке жилья и социально-экономического положения в конкретном субъекте РФ", — сказала спикер в понедельник на встрече с представителями региональных банков.

Она подчеркнула, что принимаемые меры не должны приводить к росту цен на жилье. Кроме того, по мнению сенатора, необходимо поддерживать и индивидуальное жилищное строительство.

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