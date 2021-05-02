МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Юристы рассказали, на каком расстоянии нужно расположить постройки и деревья, чтобы избежать штрафа или постановления о сносе дома, сообщил "РБК". Во сколько обойдутся шашлыки-2021 с учетом штрафов

ДОМ

Игнорирование установленный правил при постройке дома может закончиться признанием строения самовольным и вынесением постановления о сносе.

Как уточняет адвокат Ольга Сулим, под объектом индивидуального жилищного строительства подразумевают постройки:

не более трех этажей в высоту над землей;

высоток не более 20 метров.

Есть и другие регламенты, например, минимальный отступ от границ участка. Это регулируется градостроительным регламентом, а он в каждой жилой зоны свой. Чтобы не было проблем, нужно руководствоваться документами, принятыми именно местными властями.

Например, в Подмосковье от основного дома до границы участка должно быть расстояние не менее трех метров, от иных построек — не менее метра.

Отмечается, что отступ нужно измерять не от забора, а от кадастровой границы. Если не соблюдать данные нормы, то при оформлении права собственности в Росреестре будет получен отказ.

ЗАБОР

При установке забора важно знать его границы. Эти сведения доступны в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Уточняется, что если земля только куплена и точные границы неизвестны, нужно провести межевание, сообщила Сулим. "Больше не расслабиться": за что могут оштрафовать прямо на даче

Помимо этого, установка глухого и высокого забора разрешена только с с фасадной стороны участка. Между соседями забор должен быть либо сетчатым, либо прозрачным.

Однако по договоренности с соседями, возможны разные варианты, уточнила юрист.

Юрист рекомендует пригласить кадастрового инженера для правильного планирования строительства забора. Его вызов обойдется в сумму примерно 6 — 10 тыс. руб. Для изменения инженер использует спецтехнику с высокой точностью.

НАСАЖДЕНИЯ

Сажать кустарники и деревья нужно также в соответствии с законом, сообщила Ольга Сулим. Так, расстояние от соседнего участка до высокорослого дерева должно быть не менее 4 метров. Среднерослого — 2 метра.

«Кустарники могут находиться на расстоянии метра (но не менее) от границы соседнего участка. При строительстве зданий, иных сооружений, возведении заборов и даже высадке деревьев и кустарников нужно учитывать положение законодательства. Большая часть правил устанавливается именно региональными <…> актами», — заключила юрист.

ПРОЧИЕ ПОСТРОЙКИ

Согласно закону, содержание скота разрешено только в спецпомещениях, сообщил юрист Антон Пономарев. Выпас животных также позволен только в отведенных для этого места. Каких, эксперт не уточняет. При этом движение животных без сопровождения владельца запрещено.

Для пчелиных ульев также установлен регламент, 3 метра до соседнего участка.

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