Юристы рассказали, как законно обустроить загородный участок
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Юристы рассказали, на каком расстоянии нужно расположить постройки и деревья, чтобы избежать штрафа или постановления о сносе дома, сообщил "РБК".
ДОМ
Игнорирование установленный правил при постройке дома может закончиться признанием строения самовольным и вынесением постановления о сносе.
Как уточняет адвокат Ольга Сулим, под объектом индивидуального жилищного строительства подразумевают постройки:
- не более трех этажей в высоту над землей;
- высоток не более 20 метров.
Есть и другие регламенты, например, минимальный отступ от границ участка. Это регулируется градостроительным регламентом, а он в каждой жилой зоны свой. Чтобы не было проблем, нужно руководствоваться документами, принятыми именно местными властями.
Например, в Подмосковье от основного дома до границы участка должно быть расстояние не менее трех метров, от иных построек — не менее метра.
Отмечается, что отступ нужно измерять не от забора, а от кадастровой границы. Если не соблюдать данные нормы, то при оформлении права собственности в Росреестре будет получен отказ.
ЗАБОР
При установке забора важно знать его границы. Эти сведения доступны в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Уточняется, что если земля только куплена и точные границы неизвестны, нужно провести межевание, сообщила Сулим.
Помимо этого, установка глухого и высокого забора разрешена только с с фасадной стороны участка. Между соседями забор должен быть либо сетчатым, либо прозрачным.
Однако по договоренности с соседями, возможны разные варианты, уточнила юрист.
Юрист рекомендует пригласить кадастрового инженера для правильного планирования строительства забора. Его вызов обойдется в сумму примерно 6 — 10 тыс. руб. Для изменения инженер использует спецтехнику с высокой точностью.
НАСАЖДЕНИЯ
Сажать кустарники и деревья нужно также в соответствии с законом, сообщила Ольга Сулим. Так, расстояние от соседнего участка до высокорослого дерева должно быть не менее 4 метров. Среднерослого — 2 метра.
«Кустарники могут находиться на расстоянии метра (но не менее) от границы соседнего участка. При строительстве зданий, иных сооружений, возведении заборов и даже высадке деревьев и кустарников нужно учитывать положение законодательства. Большая часть правил устанавливается именно региональными <…> актами», — заключила юрист.
ПРОЧИЕ ПОСТРОЙКИ
Согласно закону, содержание скота разрешено только в спецпомещениях, сообщил юрист Антон Пономарев. Выпас животных также позволен только в отведенных для этого места. Каких, эксперт не уточняет. При этом движение животных без сопровождения владельца запрещено.
Для пчелиных ульев также установлен регламент, 3 метра до соседнего участка.
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