МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Помимо ответственности за выращивание на личном участке наркосодержащих растений дачников могут оштрафовать за наличие на их земле борщевика Сосновского. Это крупное травянистое растение, способное вызывать сильные ожоги на коже, может нанести значительный ущерб вашему кошельку, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

Изначально борщевик считался сельхозкультурой, но в 2015 году лишился этого статуса и был переведен в разряд сорных и карантинных растений. Он наносит немалый вред во многих регионах из-за своей ядовитости и быстрого распространения. Обсуждается введение штрафов за борщевик для всех россиян на федеральном уровне, пока же это отдано на откуп регионам.

"За то, что собственники дач не удалили со своего земельного участка борщевик Сосновского, в Москве можно получить предупреждение, а затем административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Такое растение может достигать 2 метров в высоту и оставлять сильнейшие ожоги на коже, поэтому с 2020 года было принято ввести штрафы за его наличие в частных владениях по всей России", — предупредил юрист.

Юрист предупредил, чего нельзя делать на даче уничтожение борщевика любым способом: выкапывать, косить или использовать химические препараты.

Что касается культивирования наркосодержащих растений, то при доказании злого умысла наступает уголовная ответственность вплоть до лишения свободы до 8 лет. Если речь идет о дикоросах или признаков уголовного преступления не выявлено, на первый раз могут ограничиться предупреждением.

"Если землевладелец или землепользователь не уничтожит дикорастущие наркосодержащие растения после вынесения ему предписания (ст. 10.5 КоАП РФ), штраф составит для граждан от 3 до 4 тысяч рублей, должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей", — отмечает Редин.

Возможно применение ареста для физлиц на срок до 15 суток и штрафа для юрлиц от 100 до 300 тысяч рублей.



