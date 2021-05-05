МОСКВА, 5 май — ПРАЙМ. Законопроект об апартаментах доработают с учетом специфики разных регионов, сообщил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин. Цены на апартаменты могут взлететь до стоимости квартир

"Депутаты внесли этот закон, он будет дорабатываться, так как есть разные мнения, потому что в разных регионах разная ситуация с апартаментами", — сказал он.

По словам вице-премьера, предложенный законопроект определяет правовое положение только новых апартаментов, правительство обсудит статус уже построенных апартаментов при доработке документа.

Группа сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Яцкиным и депутат Госдумы Евгений Москвичев в конце апреля внесли в Госдуму законопроект для определения правового статуса апартаментов, который вводит понятие "многофункциональное здание", устанавливает порядок обслуживания помещений в таком здании, оплаты коммунальных услуг и другие нормы.

В частности, в законопроекте предлагается предусмотреть право субъектов РФ устанавливать региональные нормативы градостроительного проектирования в отношении многофункциональных зданий по обеспечению социальной и иной инфраструктурой.

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