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Хуснуллин пообещал доработать закон об апартаментах
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Законопроект об апартаментах доработают с учетом специфики разных регионов, сообщил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Депутаты внесли этот закон, он будет... ПРАЙМ, 05.05.2021
апартаменты, недвижимость, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 май — ПРАЙМ. Законопроект об апартаментах доработают с учетом специфики разных регионов, сообщил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Депутаты внесли этот закон, он будет дорабатываться, так как есть разные мнения, потому что в разных регионах разная ситуация с апартаментами", — сказал он.
По словам вице-премьера, предложенный законопроект определяет правовое положение только новых апартаментов, правительство обсудит статус уже построенных апартаментов при доработке документа.
Группа сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Яцкиным и депутат Госдумы Евгений Москвичев в конце апреля внесли в Госдуму законопроект для определения правового статуса апартаментов, который вводит понятие "многофункциональное здание", устанавливает порядок обслуживания помещений в таком здании, оплаты коммунальных услуг и другие нормы.
В частности, в законопроекте предлагается предусмотреть право субъектов РФ устанавливать региональные нормативы градостроительного проектирования в отношении многофункциональных зданий по обеспечению социальной и иной инфраструктурой.
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