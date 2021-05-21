МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. В России цены на недвижимость на вторичном рынке могут перейти к снижению уже в начале осени текущего 2021 года, пишет URA.RU со ссылкой на ведущего аналитика федеральной компании "Этажи" Александра Иванова. Банк России увидел угрозу при идентификации банковских клиентов по видео

Это произойдет, так как активность на рынке жилья начинает замедляться. Продавцы будут конкурировать за покупателей, а не наоборот, считает эксперт.

По его мнению, спрос на недвижимость уже начал снижаться к маю.

"Как показывает практика, после снижения спроса, в течение двух-трех месяцев собственники еще сохраняют надежду продать по тем ценам, которые были до этого на высоком спросе. А потом постепенно начинают ее снижать. Сначала делают скидки, а затем постепенно снижают и цену", — рассказал Иванов.

Он пояснил, что снижение цены на вторичное жилье вероятнее всего в тех регионах, где больше всего продавцов готовы дать покупателям скидку.

По его мнению, наибольшая вероятность стагнации цен на рынке вторичной недвижимости, с учетом высокого дисконта, сейчас наблюдается в:

Новосибирске,



Самаре,



Челябинске,



Красноярске,

Перми.



А меньше всего стоит ждать падения цен в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Он добавил, что если цена на вторичное жилье пойдет вниз, это не будет резким обвалом.

"Не будет резкого падения. Рынок вторичной недвижимости очень инертен. Это медленный процесс, как роста, так и снижения", — разъяснил он.