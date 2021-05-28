МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Банк России выявил новую схему в ипотеке, когда заемщик пытается взять несколько ипотечных кредитов в один день. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на комментарий первого зампреда ЦБ Ксения Юдаева. Россиянам рассказали, как защитить свою квартиру от воров-домушников

По ее словам, схема не получила широкого распространения, но Банк России следит за ситуацией. В чем смысл этой схемы, она не пояснила.

"Мы не фиксировали случаев, чтобы наши заемщики пользовались такой схемой, — отметили в Промсвязьбанке. — Очевидно, что если заемщик оформляет в один день несколько ипотечных кредитов, то у банков возрастает риск неправильно оценить долговую нагрузку клиента. Но ипотека — это залоговый кредит, и перед принятием решения о выдаче такого займа банки проводят проверку предмета залога, что существенно сокращает число недобросовестных заемщиков". "Российская газета" отмечает, что другие крупные банки пока не ответили на ее запросы.

Юдаева добавила, что заемщики продолжают использовать потребительские кредиты для первого взноса по ипотеке, но существенного роста таких случаев не наблюдается.