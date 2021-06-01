МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. В текущем 2021 году граждане России потратили на покупку недвижимости в Турции почти 5 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на материалы портала Turk.Estate. Россия нашла способ изменить газовый рынок Европы

Каждый месяц россияне приобретают в Турции сотни квартир, домов и других жилых объектов.

По мнению экспертов, только за апрель этого года россияне купили в Турции 402 объекта недвижимости. За это они заплатили 1,42 миллиарда рублей.

За первые четыре месяца года соотечественники приобрели в стране 1,34 тысячи квартир, домов и других объектов недвижимости. В совокупности на это потрачено порядка 4,74 миллиарда рублей.

Всего в Турции за апрель было продано 95,8 тысячи объектов недвижимости, по сравнению с мартом этого года, в продажах зациксировали спад на 14%, но на 124% превысил апрель 2020-го года.

Средняя цена квадратного метра в Турции составила 3,1 тысячи турецких лир (около 27,3 тысячи рублей).

Средняя стоимость жилого объекта — 404,7 тысячи турецких лир или 3,5 миллиона рублей.